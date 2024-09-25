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Giritlioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Giritlioğlu son yolculuğuna uğurlandı

04:0025/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Tomris Giritlioğlu
Tomris Giritlioğlu

“Salkım Hanım’ın Taneleri”, “Suyun Öte Yanı”, “Güz Sancısı”, “Kördüğüm” "Kurşun Yarası", "Çemberimde Gül Oya" ve "Hatırla Sevgili" gibi önemli yapımlara imza atan yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu için Torun Center’da tören düzenlendi. Törene Hülya Avşar, Belçim Bilgin, Ahmet Mümtaz Taylan, Bülent İnal ve Cansel Elçin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ismin yanı sıra ailesi ve sevenleri de katıldı. Giritlioğlu için dün ikindi namazını müteakip Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılındı. Sanatçının ailesinin, dostlarının ve sevenlerinin katıldığı cenazede taziyeleri oğlu Ilgaz Giritlioğlu kabul etti. Yönetmenin naaşı, bugün Antakya Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

#tomris giritlioğlu
#cenaze
#aktüel

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