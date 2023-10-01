Göbeklitepe ile Karahantepe’yi içine alan ve Taş Tepeler olarak adlandırılan bölgede tarihi buluşlar gün yüzüne çıkarıldı. 12 bin yıllık geçmişiyle “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen Göbeklitepe’de ilk boyalı heykel, Karahantepe’de ise en gerçekçi insan heykellerinden biri bulundu. Kazı çalışmalarının sürdüğü Şanlıurfa’daki Göbeklitepe ve Karahantepe’de yeni buluntular günyüzüne çıkıyor. Tarih öncesine ışık tutan, dünya ölçeğinde çok önemli keşiflerin yapıldığı Taş Tepeler Projesi kapsamında, bu yıl 9 arkeolojik alanda sürdürülen çalışmalarda, son olarak insan ve hayvan heykellerine ulaşıldı. Bakanlıkça yürütülen kazı çalışmalarıyla Göbeklitepe’nin “D yapısında” kireç taşından yapılmış ve gerçek boyutlu bir yaban domuzu heykeli bulundu. Yüzeyinde kırmızı, beyaz ve siyah pigment kalıntılar görülen eser, döneminden bugüne uzanan ilk boyalı heykel buluntusu oldu. Göbeklitepe’de keşfedilen yaban domuzu heykeli, “H şeklinde” bir sembol, bir hilal, iki yılan ile üç insan yüzü veya maskesi olduğu tahmin edilen süslemelere sahip bir seki üzerinde yer alıyor.