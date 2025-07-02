Göbeklitepe’nin UNESCO’daki 7. yılı

Tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kabul edilişinin 7’nci yılında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un paylaşımıyla bir kez daha öne çıktı. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarihin en eski ve en çarpıcı tanığı olan Göbeklitepe’nin bir dünya mirası olarak UNESCO’ya dahil oluşunun 7’nci yılında, bu eşsiz mirasın korunması, anlaşılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz yıl Roma’daki Kolezyum’da açılan “Göbeklitepe, Kutsal Bir Yerin Gizemi” sergisi, yaklaşık 6,5 milyon ziyaretçiye ulaşarak Göbeklitepe’yi uluslararası kültür sahnesinde yeniden konumlandırdı.