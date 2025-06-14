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Göbeklitepe'de ziyaretçi yoğunluğu

Göbeklitepe'de ziyaretçi yoğunluğu

14:1014/06/2025, Cumartesi
AA
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sıcaklık turistlerin ziyaretine engel olamadı.
sıcaklık turistlerin ziyaretine engel olamadı.

Hava sıcaklığı 38 derece olmasına rağmen hafta sonu tatilini fırsat bilen misafirler, Göbeklitepe'de fotoğraf çektirip ören yerinin tarihi hakkında bilgi aldı.

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen çok sayıda ziyaretçi, Göbeklitepe'de Neolitik döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme imkanı buldu. Hava sıcaklığı 38 derece olmasına rağmen hafta sonu tatilini fırsat bilen misafirler, Göbeklitepe'de fotoğraf çektirip ören yerinin tarihi hakkında bilgi aldı. Alanı ziyaret eden Hüseyin Nacaroğlu, Göbeklitepe'nin çok farklı ve özel bir yer olduğunu belirterek herkesin burayı mutlaka görmesi gerektiğini söyledi.



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