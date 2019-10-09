Hayat Göçerlerin uzun yolculuğu
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Göçerlerin uzun yolculuğu

İlkbahar aylarında Mardin, Diyarbakır ve Siirt’ten Muş’un yaylalarına çıkan göçerler, havaların soğumasıyla dönüş yolculuğuna başladı. Eşyalarını araçlarla gönderen vatandaşlar, yüzlerce hayvandan oluşan sürülerle köylerine yaklaşık iki ay sürmesi beklenen bir yolculuk yapacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yazın sıcaklarını serin yaylalarda hayvancılıkla geçiren göçerler, kışlık peynir ve yağ ihtiyaçlarını da üretti.
Yazın sıcaklarını serin yaylalarda hayvancılıkla geçiren göçerler, kışlık peynir ve yağ ihtiyaçlarını da üretti.

KANGAL KÖPEKLERİ KORUYOR

Kangal köpeği

Yaklaşık 5-6 ay boyunca yaylada kalan göçerler havaların soğumasıyla dönüş yoluna düştü. Eşyalarını kamyonetlerle gönderen göçerler yüzlerce küçükbaş hayvandan oluşan sürüyle yola çıktı. Varto ilçesindeki yaylalardan Mardin’in Nusaybin ilçesine doğru yola koyulan yaylacılar, yaklaşık iki ay boyunca yürüyecek. Kangal köpeklerin yabani hayvanların saldırısından koruduğu göçerlerin, günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları eşyalarını ise eşekler taşıyor.

KIŞLIK İHTİYAÇLAR HAZIR

  • Selman Tek
  • Bahar aylarında Varto’daki yaylaya geldiklerini belirten Selman Tek, “Şimdi dönme zamanı, sonbahardayız. Yola çıktık ve dönüyoruz. Yolculuk epey zor ama bizim de işimiz bu olduğu için, alıştık. Mardin’in Nusaybin tarafına gideceğiz. Kış sezonu başladığı için oraya gideceğiz” dedi. Muş’un serin havası ve verimli yaylaları nisan-mayıs ayıyla birlikte Güneydoğu’dan gelen göçerleri misafir etti.

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