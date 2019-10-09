Göçerlerin uzun yolculuğu İlkbahar aylarında Mardin, Diyarbakır ve Siirt’ten Muş’un yaylalarına çıkan göçerler, havaların soğumasıyla dönüş yolculuğuna başladı. Eşyalarını araçlarla gönderen vatandaşlar, yüzlerce hayvandan oluşan sürülerle köylerine yaklaşık iki ay sürmesi beklenen bir yolculuk yapacak.

Haber Merkezi 09 Ekim 2019, 04:00 Yeni Şafak