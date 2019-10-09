Göçerlerin uzun yolculuğu

KANGAL KÖPEKLERİ KORUYOR
Yaklaşık 5-6 ay boyunca yaylada kalan göçerler havaların soğumasıyla dönüş yoluna düştü. Eşyalarını kamyonetlerle gönderen göçerler yüzlerce küçükbaş hayvandan oluşan sürüyle yola çıktı. Varto ilçesindeki yaylalardan Mardin’in Nusaybin ilçesine doğru yola koyulan yaylacılar, yaklaşık iki ay boyunca yürüyecek. Kangal köpeklerin yabani hayvanların saldırısından koruduğu göçerlerin, günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları eşyalarını ise eşekler taşıyor.
KIŞLIK İHTİYAÇLAR HAZIR
-
- Bahar aylarında Varto’daki yaylaya geldiklerini belirten Selman Tek, “Şimdi dönme zamanı, sonbahardayız. Yola çıktık ve dönüyoruz. Yolculuk epey zor ama bizim de işimiz bu olduğu için, alıştık. Mardin’in Nusaybin tarafına gideceğiz. Kış sezonu başladığı için oraya gideceğiz” dedi. Muş’un serin havası ve verimli yaylaları nisan-mayıs ayıyla birlikte Güneydoğu’dan gelen göçerleri misafir etti.