Gökova Körfezi'nde 15 milyon dolara satılık ada

Çamlı İskelesi'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Gelibolu Adası'nın hissedarlarından Özgür Kürşat, adanın kendilerine dedelerinden miras kaldığını söyledi. Kürşat, "Önünde sualtı mağaraları bulunan adaya günübirlik tesis yapılmasına izin veriliyor. Turizm için değerlendirilebilir bir alan. Gökova Körfezi'nin önemi herkes tarafından biliniyor. Dalış turizmi için değerlendirilebilir" dedi.

Müşterilerle pazarlık yapılır

Maldivler'deki gibi bungalov evleri yapılabilecek adanın satışı için müşterilerle pazarlığa gidilebileceğini belirten Kürşat, "Çok hissedarlı olduğumuz için böyle bir şey düşünmeden, satışına yöneldik. 15 milyon dolar bir fiyat belirledik. Ciddi bir müşteri çıktığı takdirde pazarlığımız olacaktır" ifadelerini kullandı.