Hayat Gölcük dondu
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Gölcük dondu

Bolu’nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı içerisindeki gölün yüzeyi dondu. Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan tabiat parkında hava sıcaklığı gece sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gölcük Tabiat Parkı
Gölcük Tabiat Parkı

Sıcaklığın düşmesiyle Gölcük Tabiat Parkı içerisindeki gölün yüzeyi buz tuttu. Tabiat parkının görevlileri, tatilcileri donan gölün üzerine çıkılmaması konusunda uyarıyor. Tabiat parkına günübirlik tatil ve piknik yapmak için gelen yerli ve yabancı turistler, kar kalınlığının yer yer 10 santimetre olduğu göl çevresinde yürüyüş yaparak ve fotoğraf çekerek kartpostallık görüntülerin tadını çıkartıyor.

Aydos’a beyaz örtü

  • Aydos
  • İstanbul'da dün Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle sabahın erken saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda etkili olan karla karışık yağmur yerini bir süre sonra kara bıraktı. Kar yağışıyla birlikte Aydos Ormanlarında beyaz bir görüntü oluştu. Yüksek kesimlerde yağış devam ederken belediyeye ait araçlar da buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Yüzeyi donan Gölcük gölünden muhteşem manzaralar
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Yüzeyi donan Gölcük gölünden muhteşem manzaralar
Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı içerisindeki gölün yüzeyi dondu. Tabiat parkına günübirlik tatil ve piknik yapmak için gelen yerli ve yabancı turistler, kar kalınlığının yer yer 10 santimetre olduğu göl çevresinde yürüyüş yaparak ve fotoğraf çekerek kartpostallık görüntülerin tadını çıkartıyor.


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