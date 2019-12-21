Hayat Gönülden gelen gönüle çarpar
KÜLTÜR SANAT

Gönülden gelen gönüle çarpar

İstanbul Art Show için ana temadan yola çıkan Mercan Dede “post-truth” odasını hazırladı. “Samimi olmayan bir sanat benim çok ilgimi çekmiyor” diyen Mercan Dede’ye göre gerçek sanat ancak gönülden gelip gönüle çarpandır.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Post-truth odası
Post-truth odası

Bu yıl “Hakikat Askıda: Post-truth Çağında Sanat” temasıyla, TG Expo tarafından ikincisi düzenlenen fuar dün kapılarını açtı. İstanbul Hilton Kongre ve Sergi Merkezi›ndeki fuar yarın son bulacak. İstanbul Art Show›un Sanat Direktörü Yalın Alpay fuarın temasına değinerek, «Modernizmin artık 1960’lardan sonra yavaş yavaş erozyona uğraması ve 1980’lerde ciddi bir şekilde kırılması, sosyal, siyasi ve ekonomik hayatı nasıl etkiliyorsa, sanatta da ciddi bir kırılma yarattı. Biz buna modern sanatın ardından gelen çağdaş sanat diyoruz” diye konuştu. Fuarın “post-truth” odasını hazırlayan sanatçı Mercan Dede de sanatın geniş kitlelere yayılması konusunda hassas olduğunu dile getirerek, böyle bir organizasyonun parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Mercan Dede, hayatta ve sanatta samimiyete önem verdiğinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Samimi olmayan bir sanat benim çok ilgimi çekmiyor. Çünkü zeki insanlar çalışarak, işin formülünü öğrenerek, belli modaları, trendleri takip ederek bir şeyler yaratabilirler. Ama gönülden gelen şey sizi gönülden çarpabilir. Bu resim için de müzik için de böyledir. O yüzden hayatta samimi olarak da, bunun hayata doğal yansımasına inanan bir insanım. Bu noktada da hakikatin askıda olduğu bir dönem beni çok çekiyor.”

Mervan Dede

40 PARÇALIK İSTANBUL

  • Açılış sırasında ayrıca Mercan Dede, kendisini bir ışık Devrim Erbil’i ise bir güneş olarak tanımlayarak, Erbil’e bir ney hediye etti. İstanbul Art Show için 40 parçalık özel bir eser hazırlayan Devrim Erbil ise hediye takdimi sırasında, «Her zaman her yerde ben sanatın bir neferiyim diyorum. Sanat için çaba gösteren, onun için uğraşan, eğitimci, müzeci ve ressam olarak... Çünkü benim zamanımda küratörler, sanat yöneticileri falan yoktu. Her işi bize yüklüyorlardı. Mimar Sinan Üniversitesinde 50 yıl kaldım. Bütün bunları severek yaptım. Hala da severek yapıyorum” diye konuştu. Fuar üç gün boyu sanatseverleri ağırlayacak.

Art-Talks sanat sohbetleri

Art Talks-Sanat Sohbetleri

İstanbul Art Show›un danışma kurulunda, Prof. Devrim Erbil›in yanı sıra Prof. Dr. Emre Alkin, Prof. Dr. Aylin Seçkin, Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Doç. Dr. Ece Ceyhan Baba, Doç. Dr. Hikmet Şahin ve Dr. Fatoş Altınbaş yer alıyor. Fuar süresince gerçekleştirilecek “Art Talks-Sanat Sohbetleri” etkinliklerine, Selim İleri, Nedim Gürsel, Ekrem Kahraman, Dr. Fırat Arapoğlu, Prof. Dr. Uğur Batı, Prof. Tülin Onat, Prof. Dr. Aylin Seçkin, Marc Ottavi gibi ünlü isimler konuşmacı olarak katılıyor. Canlı performanslar, atölyeler, seminerler ve enstalasyon çalışmalarının sergileneceği, aynı zamanda Melda ve Serkan Aygın’ın seçkin sanat koleksiyonunun da yer aldığı fuarda, Türk sanatına katkı yapan sanatçılar için bir ödül töreni de yapılacak.

POSTMODERNİZMİN PARÇALANMASI

  • Devrim Erbil
  • İstanbul Art Show için özel olarak hazırlanan eserler arasında Devrim Erbil’in 40 parçadan oluşan ve postmodernizmin parçalanma, bölünme, dağılma ve saçılma alt başlıklarına gönderme yapan 4 metreye 2,5 metre büyüklüğündeki tablosu fuar boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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