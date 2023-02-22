Gönüllü sanatçılar aranıyor

Gaziantep’te çalışmalarını sürdüren Teatro Ayntab, çocuklar başta olmak üzere tüm depremzedelere yönelik “Sanat Her Yerde” projesini başlattı. Projeye ilişkin Teatro Ayntab’ın sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan oyuncu Taner Kayar, Gaziantep başta olmak üzere, depremden etkilenen illerde, İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Türkiye’de ve yurt dışında tiyatrocular, sanatçılar, müzisyenler kim varsa herkesin başvurusuna açık bir hareketlilik olarak başlatmak istediklerini belirtti. Başvuruların “tiyatrogaziantep@gmail.com” adresinden alındığı proje kapsamında yaklaşık 20 kişilik bir ekip oluşturularak, afet bölgelerinde depremzedelerin sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüyle motivasyonlarının yükseltilmesi amaçlanıyor.