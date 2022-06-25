Android ve Apple telefonlar hacklendi

Teknoloji devi Google, İtalya ve Kazakistan'daki birçok Apple ve Android akıllı telefonların casus yazılımlar yüklenenek hacklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, web sitesinde Avrupa kolluk kuvvetlerinin müşteri olduğunu iddia eden Milano merkezli RCS Lab şirketi, kullanıcıları hedef alarak cihazlarındaki özel mesajlarını ve bağlantılarını ele geçirmek için bir araç geliştirdi.

SERTİFİKALARI İPTAL ETTİ

İtalya ve Kazakistan hükümetlerinden konuya ilişkin bir açıklama gelmezken Apple sözcüsü, şirketin bu bilgisayar korsanlığı kampanyasıyla ilgili bilinen tüm hesapları ve sertifikaları iptal ettiğini söyledi. Google, casus yazılım tarafından hedeflenen Android kullanıcılarını uyardığını ve yazılım savunmalarını artırdığını açıkladı. Apple ise iPhone kullanıcılarını korumak için yeni adımlar attığını ifade etti.

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TEKNOLOJİ Apple'a hacker saldırısı