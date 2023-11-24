Google'dan Öğretmenler Günü'ne özel "doodle"

Eski doğal gaz sayaçları 2025 yılı sonuna kadar değiştirilecek. Sayaç değişimi için kullanıcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecek. İşlemler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca belirlenen yetkili kuruluşlar tarafından yapılacak. Sayaç değişimi ile olası gaz kaçakları ile yangın risklerinin önlenmesi ve tasarruf yapılması hedefleniyor.