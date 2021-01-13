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Görme engelli çocuklara özel dergi

Albayrak Medya markalarından Bilge Çocuk Dergisi, Görme Engelliler Haftası nedeniyle çocuklar için Braille alfabesi ile oluşturulmuş özel sayı yayınladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilge Çocuk Dergisi, Braille alfabesi ile oluşturulmuş özel sayı yayınladı.
Bilge Çocuk Dergisi, Braille alfabesi ile oluşturulmuş özel sayı yayınladı.

Görme engelli çocukların gelişimleri için bilim, tarih, teknoloji gibi birçok içeriği bir araya getiren, eğlendirirken öğreten bir çalışma hazırlayan Albayrak Medya markalarından Bilge Çocuk Dergisi, 7-14 Ocak Görme Engelliler Haftası sebebiyle Braille alfabesi ile oluşturulmuş özel sayı yayınladı. Türk Telekom katkılarıyla hazırlanan dergi ile görme engelli çocuklar, Bilge Çocuk konseptinde bilim, tarih, değerler eğitimi, hayvanların dünyası gibi güzel ve faydalı içeriklerle tanıştı.

BRAİLLE ALFABESİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla görme engelli bireylerin okuduğu okullara, sivil toplum kuruluşları ve derneklere ulaştırılan dergi, kabartmalı Braille alfabesi ile basıldı. Bu sayede görme engelli çocuklar, ilgilerini çeken konuları Braille alfabesi ile okuyabilecekler.

ÇOK HEYECANLANDIK

Proje hakkında bilgi veren Bilge Çocuk Dergisi Editörü Mustafa Baltacı, projenin ücretsiz olarak çocuklara ulaştırılacağını kaydetti. Baltacı, “Proje bize geldiğinde biz çok heyecanlandık. Bu alanda yıllar boyu emek vermeye, yepyeni dergiler, çalışmalar hazırlamaya hazırız. Talep edenlere de www.bilgecocuk.com adresinden de talep formu ile ücretsiz olarak kargo ile gönderilebilecek” dedi.

Hem öğretici hem eğlendirici

  • Çalışmanın içeriğinden bahseden Baltacı, “Dergimizin içeriğini genellikle teknolojik konulara ayırdık. Bunun yanında tarihimizden ve değerlerimizden de alıntılar yaparak çocuklarımızın geçmişimizle, değerlerimizle bağlantı kurmalarını amaçladık. Hayvanların dünyasından ilginç bilgiler ve zeka soruları ile de dergimizi daha eğlenceli hale getirmeye gayret ettik. Toplam 5000 adet basıldı. Dergimiz 7 yaş ve üzerine hitap ediyor. Kısa, okunabilir ve anlaşılabilir metinlerden oluşuyor” diye konuştu.

Çok güzel tasarlanmış

Görme engelli 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Harun Bozkuş, “Dergiyi de çok beğendim, çok güzel tasarlanmış. İlgi alanlarımdan da içerikler buldum” dedi. Görme engelli 10 yaşındaki Yağmur Karabulut da “Bu dergiyi bizim için hazırlamaları beni çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

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