Gözyaşlarıyla uğurlandı

Rize’de, sol bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan ve İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Neslican Tay (21), memleketinde gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı. Neslican için Rize Sahil Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Neslican’ın babası Fahri Tay, dayıları Ömer ve İsmail Yazıcı ile yakınlarının yanı sıra AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan ile sevenleri ve arkadaşları katıldı.

Cenazede acılı baba Fahri Tay, taziyeleri kabul etti. Neslican’ın sevenleri ve arkadaşları ise uzun süre gözyaşı döktü.

SOL BACAĞININ OLDUĞU MEZARA DEFNEDİLDİ

Cenazede acılı baba Fahri Tay, taziyeleri kabul etti. Neslican’ın sevenleri ve arkadaşları ise uzun süre gözyaşı döktü. Cenazede Türk Kızılayı’nca katılanlara lokum ikram edildi. Cenazeye katılan bir kişinin de otomobilinin arkasına, ‘Neslican kimse senin gibi cesur olamadı’ yazılı fotoğrafını yapıştırdığı görüldü. Neslican Tay’ın cenazesi başında helallik alındı, dua edildi. Kılınan namazının ardından Neslican, Pehlivan Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında, daha önce kesilen sol bacağının gömüldüğü mezarda toprağa verildi.