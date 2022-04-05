Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Grammy sürprizlere sahne oldu
KÜLTÜR SANAT

Grammy sürprizlere sahne oldu

64. kez düzenlenen Grammy ödülleri gecesinde birçok popüler şarkı, albüm ve sanatçı hüsrana uğradı. Geçen senenin kazananı Billie Eilish’in eliboş döndüğü gecede, Olivia Rodrigo ve Jon Batiste ödülleri toplayan isimler oldu. Mike Shinoda ise bireysel olarak ilk Grammy’sine sahip oldu.

Abone Ol Google News
Halime Kirazlı Yeni Şafak
Grammy sürprizlere sahne oldu
Jon Batiste

64. Grammy Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Müzik dünyasının “Oscar”ı olarak nitelenen etkinlikte 11 dalda adaylığı bulunan Jon Batiste 5 ödülü kucakladı. Batiste, yılın albümü, en iyi klibi, görsel medya için en iyi film müziği, en iyi Amerikan folk performansı, en iyi Amerikan folk şarkısı ödüllerine layık görüldü.

Batiste’yi, üç farklı dalda aldığı ödülle 19 yaşındaki Olivia Rodrigo izledi. Rodrigo, en iyi yeni sanatçı, en iyi pop vokal albümü ve en iyi solo pop performansı ödüllerinin sahibi oldu. Silk Sonic grubu, yılın kaydı, yılın şarkısı, en iyi R&B şarkısı dallarında ödüllendirildi.

Mike Shinoda
Mike Shinoda

Mike Shinoda’ya en iyi remiks ödülü

Linkin Park grubunun kurucularından ABD’li müzisyen Mike Shinoda, Deftones’un White Pony’nin 20. yılı kutlaması anısına çıkardığı albümde yer alan “Passenger” şarkısına yaptığı remiksle “En İyi Remiks Kaydı, Klasik Olmayan” ödülünün sahibi oldu. Bu ödül Sihonda’nın ilk bireysel Grammy’si oldu.

8 kategoride aday olan Justin Bieber ve son 2 yılda 7 ödül alan Billie Eilish bu sene Grammy’den eli boş döndü. “Donda” albümüyle “Yılın Albümü” ödülüne aday olan Kanye West ise geceden “En İyi Rap Performansı” ödülüyle ayrıldı.

Grammy Ödülleri'nde Zelenski sürprizi
DÜNYA
Grammy Ödülleri'nde Zelenski sürprizi
Öğrencilerin ruh sağlığı bozuldu

Öğrencilerin ruh sağlığı bozuldu

​Öğretmenler akıl sağlığı eğitimi almaya başladı.
TVNET Taşkentte

TVNET Taşkent'te

İsmail Halis'in konuğu Binali Yıldırım oldu.
NYTden Buça iddiası: Uydu görüntüleri sivillerin Rusya çekilmeden önce öldürüldüğünü gösteriyor

Kan donduran işkence iddiası

Kan donduran işkence iddiası

​Buça'da öldürülen siviller defnedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.