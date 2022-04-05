Grammy sürprizlere sahne oldu

64. Grammy Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Müzik dünyasının “Oscar”ı olarak nitelenen etkinlikte 11 dalda adaylığı bulunan Jon Batiste 5 ödülü kucakladı. Batiste, yılın albümü, en iyi klibi, görsel medya için en iyi film müziği, en iyi Amerikan folk performansı, en iyi Amerikan folk şarkısı ödüllerine layık görüldü.

Batiste’yi, üç farklı dalda aldığı ödülle 19 yaşındaki Olivia Rodrigo izledi. Rodrigo, en iyi yeni sanatçı, en iyi pop vokal albümü ve en iyi solo pop performansı ödüllerinin sahibi oldu. Silk Sonic grubu, yılın kaydı, yılın şarkısı, en iyi R&B şarkısı dallarında ödüllendirildi.

Mike Shinoda

Mike Shinoda’ya en iyi remiks ödülü

Linkin Park grubunun kurucularından ABD’li müzisyen Mike Shinoda, Deftones’un White Pony’nin 20. yılı kutlaması anısına çıkardığı albümde yer alan “Passenger” şarkısına yaptığı remiksle “En İyi Remiks Kaydı, Klasik Olmayan” ödülünün sahibi oldu. Bu ödül Sihonda’nın ilk bireysel Grammy’si oldu.

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8 kategoride aday olan Justin Bieber ve son 2 yılda 7 ödül alan Billie Eilish bu sene Grammy’den eli boş döndü. “Donda” albümüyle “Yılın Albümü” ödülüne aday olan Kanye West ise geceden “En İyi Rap Performansı” ödülüyle ayrıldı.