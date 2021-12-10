Grip bu sene daha şiddetli geçecek

Uzmanlar, dünya genelinde grip vakalarında bir artışın olduğunu söyleyerek tedbirler konusunda uyardı.

GRİP VAKALARI ARTIYOR

İzmir Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Lütfi Çamlı, “Dönemin başında Avrupa’daki birçok sağlık kuruluşundan bu sene gribin daha şiddetli geçeceğine yönelik açıklamalar oldu. Bulunduğumuz günler gribin yeni yeni arttığı günler. Geçen sene maske, mesafe ve hijyen gibi Kovid-19 tedbirlerine çok katı uyulduğu için normalden çok daha hafif geçirdik. Ancak bu sene gerek okulların açılması, gerek maske ve mesafe gibi kurallara riayet edilememesi nedeniyle gribin daha da artması yönünde kaygılarımız var.” ifadelerini kullandı.

MASKE VE MESAFE KURALLARI ZAYIFLADI

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener de “İnfluenza’nın aramızda 2 yıldır yaygın dolaşmaması rahatlık sağladı. Ancak artık insanlar, maske ve mesafede kurallarından bıktı. Bu yüzden dünya geneline baktığımızda soğuk iklime giren ülkelerde grip görülmeye başlandı. Bu sezon Delta ve Delta Plus gibi varyantlarla birlikte grip olgularında kıpırdanma bekliyoruz. Solunum yolu enfeksiyonlarıyla da uğraşacağız gibi görünüyor.” dedi.

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