İllumination yapım şirketinin 2010 yılında yaptığı ilk film olan Çılgın Hırsız’ın spin-off’u Minyonlar, Gru’nun Yükselişi filmiyle hikâyesine devam ediyor. Çıktığı günden bugüne büyük ilgiyle izlenen animasyon filminden önceki gün yeni fragman yayınlandı. Filmde, ana karakter Gru’nun kötüler grubu olan Hırçın Altılı’ya katılma macerası izleyiciye aktarılıyor. Gru’nun kötü olma yolunda yapması gereken görevlere ise Kevin, Stuart, Bob ve Otto isimli minyonlar eşlik ediyor. Serinin 5. filmi olacak aksiyon komedi türündeki “Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi” 1 Temmuz’da sinemalarda olacak.

OYNAT 02:20 Çılgın Hırsız 3 ile minyonlar geri dönüyor Minyonlar ve süper kötü karakteri Gru'nun maceralarını beyaz perdeye taşıyan Çılgın Hırsız serisi devam ediyor. Çılgın Hırsız 3 şimdi sadece minyonlara odaklanan kısa bir tanıtımla karşımıza geliyor. Orijinal ismi Despicable Me 3 olan bu keyifli animasyon 25 Ağustos'tan itibaren izleyici karşısına çıkacak.







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