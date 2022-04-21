İllumination yapım şirketinin 2010 yılında yaptığı ilk film olan Çılgın Hırsız’ın spin-off’u Minyonlar, Gru’nun Yükselişi filmiyle hikâyesine devam ediyor. Çıktığı günden bugüne büyük ilgiyle izlenen animasyon filminden önceki gün yeni fragman yayınlandı. Filmde, ana karakter Gru’nun kötüler grubu olan Hırçın Altılı’ya katılma macerası izleyiciye aktarılıyor. Gru’nun kötü olma yolunda yapması gereken görevlere ise Kevin, Stuart, Bob ve Otto isimli minyonlar eşlik ediyor. Serinin 5. filmi olacak aksiyon komedi türündeki “Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi” 1 Temmuz’da sinemalarda olacak.
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