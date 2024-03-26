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Hayat

Grup Anka’dan Yazıcıoğlu’na özel beste

04:00 - 26/03/2024 Salı
Güncelleme: 02:40 - 26/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Grup Anka, Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 15. yılı için özel “Kara Kış” eserini besteledi. Grup üyelerinden Muhammed Dikcal, esere ilişkin açıklamada bulundu. Parçanın sadece bir türkü değil aynı zamanda Türkiye’nin yakın tarihinde önemli bir figürün anısını yaşatma çabasının bir parçası olduğunu vurgulayan Dikcal, “Grup Anka olarak, şehidimize ve bıraktığı hatıralara olan saygımızı ifade etmek adına özel bir eser hazırladık. Bu eseri öncelikle kıymetli ailesine, sonra tüm sevenlerine ve ülkemize adıyoruz” dedi.

#Aktüel
#Muhsin Yazıcıoğlu
#Grup Anka
41 dakika önce
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