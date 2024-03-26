Grup Anka’dan Yazıcıoğlu’na özel beste

Grup Anka, Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 15. yılı için özel “Kara Kış” eserini besteledi. Grup üyelerinden Muhammed Dikcal, esere ilişkin açıklamada bulundu. Parçanın sadece bir türkü değil aynı zamanda Türkiye’nin yakın tarihinde önemli bir figürün anısını yaşatma çabasının bir parçası olduğunu vurgulayan Dikcal, “Grup Anka olarak, şehidimize ve bıraktığı hatıralara olan saygımızı ifade etmek adına özel bir eser hazırladık. Bu eseri öncelikle kıymetli ailesine, sonra tüm sevenlerine ve ülkemize adıyoruz” dedi.