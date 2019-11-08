Grup Tillo'dan 'İstiklal' Konseri: Bütün ayrılıkçı düşüncelere karşıyız

Mustafa Kadaş, Veysi Atadan ve Celal İnan’dan oluşan Grup Tillo, 1991 yılında Diyarbakır’da kuruldu. Çocukluğundan beri Dergah kültürüyle yetişen Grubun kurucusu Mustafa Kadaş, ilahi müziğe olan sevgi ve muhabbetini, mesleği olan mobilya atölyesinde kendi personeliyle birlikte Güneydoğu tekke müziği kültürünü devam ettirmek amacıyla Grup Tillo’yu kurdu.

OYNAT 02:31 Grup Tillo'dan "İstiklal" Konseri



'Ortağız Bir Namusa' isimli eserle tanınan Grup Tillo İstiklal Caddesi'nde sokak konseri düzenledi. Kendilerine has ezgileri ve ilahileriyle tanınan Grup Tillo'yu kalabalık bir izleyici topluluğu büyük bir ilgiyle izledi. Alanı dolduran yüze yakın kişi Grup Tillo'nun okuduğu ilahileri grup üyeleri ile birlikte söyledi. BiP'te paylaş

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'İstiklal Cadddesi'nde ilahi konserine büyük ilgi

"Ortağız Bir Namusa" isimli eserle tanınan Grup Tillo İstiklal Caddesi'nde sokak konseri düzenledi. Kendilerine has ezgileri ve ilahileriyle tanınan Grup Tillo'yu kalabalık bir izleyici topluluğu büyük bir ilgiyle izledi. Alanı dolduran yüze yakın kişi Grup Tillo’nun okuduğu ilahileri grup üyeleri ile birlikte söyledi.

Mustafa Kadaş: Ayrılıkçı düşüncelere karşıyız

Grup Tillo solistlerinden Mustafa Kadaş Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada amaçlarının ülkemizin birliğine yönelik tehditlere karşı meydan okumak olduğunu ifade etti.

Kadaş, şunları kaydetti.

"Bütün ayrılıkçı düşüncelere karşıyız. Biz, birlik ve sevgiden yanayız. Bütün ayrılıkçı fikirlere, bölücülüğe karşıyız. Bugün burada, sevgi ve muhabbetle kucaklaşmayı arzuluyoruz. Bizi birbirimizden ayırmak isteyenler şunu bilsinler. Biz asla bölünmeyiz, ilelebet biriz."