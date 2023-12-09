‘Gül Yetiştiren Adam’a vefa

23 Temmuz 2022’de vefat eden Özdenören, yaşamının önemli bir kısmını geçirdiği Ankara’da ruh ve fikir dünyasına dokunduğu kişilerce vefa ve minnetle anıldı. Programda Özdenören’in kişiliği, karakteri ve Yeni Şafak Gazetesi’ndeki yazılarına yer verildi.
KÖŞE YAZILARI KİTAP OLACAK
Programa Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Mehdi Eker, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Yazar Bülent Ata ve Yazar-Çevirmen Manolya Gürocak konuşmacı olarak katıldı. Karatepe, “Mutedil karakterinin yanında muzip bir karakterdi de kendisi. Heykel elinden çıkmış karakterlerden ziyade çarpık karakterleri merak ediyordu.” dedi. Yazar ve çevirmen Manolya Gürocak da yakın bir zamanda Özdenören’in Yeni Şafak’taki köşe yazılarının İz Yayıncılık tarafından basılacağı müjdesini verdi.