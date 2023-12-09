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Hayat

‘Gül Yetiştiren Adam’a vefa

Yedi Güzel Adam’ın son temsilcisi şair ve yazar Rasim Özdenören için Ankara OSTİM Teknik Üniversitesi’nde anma töreni düzenlendi.

04:00 - 9/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 00:53 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Rasim Özdenören.
Rasim Özdenören.
Oğuzhan Ürüşan

23 Temmuz 2022’de vefat eden Özdenören, yaşamının önemli bir kısmını geçirdiği Ankara’da ruh ve fikir dünyasına dokunduğu kişilerce vefa ve minnetle anıldı. Programda Özdenören’in kişiliği, karakteri ve Yeni Şafak Gazetesi’ndeki yazılarına yer verildi.

KÖŞE YAZILARI KİTAP OLACAK

Programa Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Mehdi Eker, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Yazar Bülent Ata ve Yazar-Çevirmen Manolya Gürocak konuşmacı olarak katıldı. Karatepe, “Mutedil karakterinin yanında muzip bir karakterdi de kendisi. Heykel elinden çıkmış karakterlerden ziyade çarpık karakterleri merak ediyordu.” dedi. Yazar ve çevirmen Manolya Gürocak da yakın bir zamanda Özdenören’in Yeni Şafak’taki köşe yazılarının İz Yayıncılık tarafından basılacağı müjdesini verdi.


Emine Erdoğan'dan işgalci İsrail'e tepki: İnsanlığa olan inancımız bombalanıyor
Emine Erdoğan'dan işgalci İsrail'e tepki: İnsanlığa olan inancımız bombalanıyor

Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı ve AFAD ile 'Dünya Gönüllüler Günü' çerçevesinde düzenlenen 'Türkiye Gönüllüler Buluşması'na katıldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Erdoğan "İki aydır dünyanın gözü önünde vicdanlarımızı paramparça eden bir kıyım yaşanıyor. Gazze'de sadece Filistinlilere, sadece Müslümanlara değil bütün insanlığa karşı affedilmesi mümkün olmayan suçlar işleniyor. İnsanı insan yapan tüm değerler, insana ve insanlığa olan inancımız bombalanıyor. Bu gözü dönmüş pervasızlığın sebebi, insanlığı umutsuzluğa düşürme isteğidir. Çünkü biliyorlar ki umut ve birbirimize duyduğumuz güven, insanlığın cevheridir. Bütün bu yaşananlara rağmen bizler de biliyoruz ki ne zulüm ne karanlık payidar olacaktır" ifadelerini kullandı.


#edebiyat
#Rasim Özdenören
#Yedi Güzel Adam
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