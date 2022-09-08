“Güldestan” operası AKM’de

Devlet Opera ve Balesinin (DOB) beğenilen eserlerinden “Güldestan”, 13 ve 20 Eylül’de AKM’de sahnelenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimiyle 2004’te DOB Genel Müdürlüğünün Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul Devlet Opera Balesinden oluşan bir kumpanyayla sahnelenen eser, Türk kültürünü yurt dışına tanıtmak amacıyla hayata geçirildi. Aspendos Opera ve Bale Festivali, Bodrum Bale Festivali ve Bursa Festivali’nde de sahneye koyulan eserde, Ara Güler’in İstanbul fotoğrafları da yer alıyor. Güldestan, bir göç yolundan şehirdeki kafeye, yazar Orhan Pamuk’un eserlerinden 18. yüzyılda Evliya Çelebi’ye, modern insanın içsel yolculuklarından semaya, Osmanlı zamanlarından modern İstanbul’a varan bir yolculuğu ele alıyor.

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