Güldür Güldür'de deprem: En sevilen karakterlerden biri veda etti

Güldür Güldür haftada iki kez izleyicisi ile buluşuyordu

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür'ün sezon finali yapmasıyla birlikte, projeden 2 ismin de ayrıldığı ortaya çıktı. Ekim ayında yeniden ekranlara gelmeye başlayacak olan projede, izleyicinin severek takip ettiği karakterlerden biri olan Naime'yi canlandıran Ecem Erkek'in olmayacağı öğrenildi. Usta oyuncu Murat Akkoyunlu da yeni sezonda projede yer almayacak.

NAİME KARAKTERİ ÇOK SEVİLİYORDU

Naime karakteriyle büyük üne kavuşan Ecem Erkek, Instagram hesabından Güldür Güldür hayranlarına veda etti. Erkek veda paylaşımında, "Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin yemek, içtiğin çay bambaşkadır. Benim için de Güldür Güldür öyleydi. Harika bir duraktı. Çok eğlendim, arkadaşlarımı çok sevdim. Sizler yaptığım 'şeyi' kabul ettiniz. Şimdi tekrar yola koyuluyorum .Gelecek sezon Güldür Güldür'de olmayacağım . Bir sonraki durakta görüşelim" dedi.

REKLAM

Ecem Erkek'in canlandırdığı Naime karakteri

ECEM ERKEK KİMDİR?

1989 yılında Ankara'da 1989 yılında doğan Ecem Erkek, aslen Sivaslı'dır. Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun olduktan sonra oyuncu olmaya karar vererek 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda diksiyon eğitimi dersleri almıştır.

2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yapmış, sonrasında ise 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazanmış, bu bölümden 2015 yılında mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine tiyatro oyunlarıyla başlayan Erkek, ''Amerikan Rüyası'', ''Woyzeck'', ''Üç Kuruşluk Opera'', ''Tersine Dünya'', ''Romeo & Juliet'' ve ''Şark Dişçisi'' gibi oyunlarda yer almıştır.

REKLAM

2017'de Hayat Sırları dizisinde yer alan oyuncu, daha sonra ''Güldür Güldür Show'' isimli tiyatro oyununun kadrosuna katılmıştır. 2018 yılında ''Hakan: Muhafız'' dizisinde iki bölümde yer alan Ecem Erkek, 2020 yılında 46'ncı Altın Kelebek Ödülleri'nde ''En İyi Kadın Komedi Oyuncu'' adayı olmuştur.

HAYAT 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' oyuncusundan üzen haber

AKKOYUNLU'NDAN SEYİRCİYE TEŞEKKÜR

Murat Akkoyunlu ise paylaşımında "Güldür Güldür seyircisine ve ekibine yol arkadaşlıkları için teşekkürler. Önümüzdeki sezon bol reytingler dilerim" notunu düştü.

Murat Akkoyunlu

FOTOĞRAF 8 Oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın genel sanat yönetmenliğini ve eğitmenliğini üstlendiğini Çok Güzel Hareketler 2’de üst üste ayrılıklar yaşandı. Yedi oyuncu kadrodan ayrıldı. Mynet'te yer alan habere göre Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay ayrıldıklarını açıklamasının ardından 5 oyuncu daha ayrılık kararı aldı. İşte yeni sezonda yer almayacak olan oyuncular... Begüm Çağla Taşkın Sema Özkan Cihan Talay Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez Didem Ruhi Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay veda etmişti: Çok Güzel Hareketler 2'den 5 oyuncu daha ayrıldı BKM Mutfak yapımı olan Çok Güzel Hareketler 2'de, 7 oyuncunun kadrodan ayrıldığı bildirildi.





BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



