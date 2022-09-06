Hayat Gülşen hakkında iddianame kabul edildi 21 Ekimde hakim karşısına çıkacak
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Gülşen hakkında iddianame kabul edildi: 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak

Şarkıcı Gülşen'in sahnede imam hatip liselilerine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

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Haber Merkezi Diğer
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Gülşen

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun geçtiğimiz nisan ayında sahne aldığı bir mekânda imam hatip liselilerine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti.

Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Ayrıntılar geliyor...

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