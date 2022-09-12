Hayat Gülşenin ev hapsi kaldırıldı Yurtdışına çıkış yasağı ve karakola imza şartı getirildi
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Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı: Yurtdışına çıkış yasağı ve karakola imza şartı getirildi

İmam hatiplilere yönelik hakareti nedeniyle tutuklanmasının ardından ev hapsi adli kontrolüyle serbest bırakılan Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı. Gülşen hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirildi.

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Haber Merkezi DHA
Gülşenin ev hapsi kaldırıldı mı?
Gülşen

İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde “İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” diyerek imam hatip liselilere hakarette bulunan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Gözaltına alınan Gülşen ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı’na getirilmişti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen ardından karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte ‘konutu terk etmeme’ şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Gülşen’in ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

  • Öte yandan, İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi’nce hazırlanan tensip zaptına göre, şüphelinin ’konutu terk etmeme’ şeklindeki adli kontrol şartının da devamına karar verildi.

EV HAPSİ KALDIRILDI

Bugün ise şüphelinin avukatının yeniden itirazı üzerine ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılması, İstanbul 7.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Verilen kararda ayrıca, şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı ile her perşembe günü imza atma şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedildi.

Şüpheli Gülşen’in yargılanmasına ise İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi’nde 21 Ekim saat 09.00’da başlanacak.



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