Günde 60 bin kişi umre yapacak

Suudi Arabistan, pazartesi gününden itibaren yurt dışından umre ziyaretleri için başvuruların alınacağını ve günlük 60 bin, aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini açıkladı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdulfettah Bin Süleyman, bakanlığın, umrecilerin hangi ülkelerden kabul edileceği ve sayılarının belirlenmesi konusunda yetkili makamlarla koordinasyon içinde çalıştığını bildirdi.

TÜRKİYE’DEN KABUL EDİLMEYECEK

Arabistan’ın açıklamasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Hangi ülkelerden umreci kabul edileceği ve ülkelere kaç kişilik kontenjan verileceğinin ise ülkelerin vaka sayıları da göz önünde bulundurularak ilerleyen günlerde netleşeceği paylaşılmıştır. Ancak şu an için Türkiye, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, İran, Hindistan, Mısır, Lübnan’ın da bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyecek, bu listeler ilerleyen günlerde belli periyotlarla güncellenecektir.”

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HAYAT Diyanetten hac ve umre ibadetlerine ilişkin açıklama