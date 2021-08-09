Hayat Günde 60 bin kişi umre yapacak
AKTÜEL

Günde 60 bin kişi umre yapacak

Suudi Arabistan bugünden itibaren umre başvurularını alacak. Günlük 60 bin, aylık 2 milyon kişi umre yapabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı şimdilik Türkiye’nin de aralarında olduğu 33 ülkeden başvuru alınmayacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Günde 60 bin kişi umre yapacak
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Suudi Arabistan, pazartesi gününden itibaren yurt dışından umre ziyaretleri için başvuruların alınacağını ve günlük 60 bin, aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini açıkladı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdulfettah Bin Süleyman, bakanlığın, umrecilerin hangi ülkelerden kabul edileceği ve sayılarının belirlenmesi konusunda yetkili makamlarla koordinasyon içinde çalıştığını bildirdi.

TÜRKİYE’DEN KABUL EDİLMEYECEK

Arabistan’ın açıklamasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Hangi ülkelerden umreci kabul edileceği ve ülkelere kaç kişilik kontenjan verileceğinin ise ülkelerin vaka sayıları da göz önünde bulundurularak ilerleyen günlerde netleşeceği paylaşılmıştır. Ancak şu an için Türkiye, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, İran, Hindistan, Mısır, Lübnan’ın da bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyecek, bu listeler ilerleyen günlerde belli periyotlarla güncellenecektir.”

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