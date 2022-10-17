Hayat Güray Süngüden distopik roman
KÜLTÜR SANAT

Güray Süngü’den distopik roman

Postmodern edebiyatın önemli kalemlerinden Güray Süngü’nün yeni kitabı “Büyük Irmaklardan Bile”, Ketebe Yayınları’ndan çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Güray Süngü’den distopik roman
​Güray Süngü’den distopik roman.

Postmodern edebiyatın önemli kalemlerinden Güray Süngü’nün yeni kitabı “Büyük Irmaklardan Bile”, Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Kendine has üslubu ve diliyle büyük başarı yakalayan Süngü, son romanında okuru masalsı ve distopik bir dünyaya davet ediyor. Ritmik dili ve sıra dışı kurgusuyla öne çıkan roman, insanlıkla ilgili evrensel meselelere eğiliyor. Üç farklı zamanda ve bir adada geçen “Büyük Irmaklardan Bile”, göç, mültecilik, soykırım gibi güncel meseleleri de merkeze alarak hem bugüne hem geçmişe dair çok şey söylüyor. Roman, Güray Süngü okurlarını aynı masalın etrafında toplayıp edebi lezzeti yüksek bir okuma deneyimine ortak ediyor.

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