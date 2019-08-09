Hayat Gürcistan papağanına el koydu
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Gürcistan papağanına el koydu

İstanbul'da, yanından ayırmadığı "Paşa" adlı papağanı ve günlük yaşamda kullandığı Osmanlı kıyafetleriyle dikkati çeken Nazım Cihan, yurt dışına çıkarken beraberinde getirdiği papağanına eksik belge nedeniyle Gürcistan'da el konulmasının üzüntüsünü yaşıyor. Cihan, "Ben papağanımsız yaşayamam. Normalde belgelerim vardı ama CİTES belgesini yenilemeyi unutmuşum. Yetkililerden yardım istiyorum. Allah rızası için papağanıma tekrar kavuşayım" dedi.

Haber Merkezi AA
Nazım Cihan ve papağanı Paşa
Nazım Cihan ve papağanı Paşa

Osmanlı hayranlığından dolayı günlük hayatında Osmanlı kıyafetleri giyen ve "Paşa" isimli yanından ayırmadığı "Ara macaw" cinsi papağanıyla Azerbaycan ve Gürcistan'ı gezen 45 yaşındaki oyuncu Nazım Cihan, Gürcistan'da el konulan papağanına kavuşmak istiyor.

Birçok film ve dizide figüranlık yapan, "Paşa" adlı papağanıyla çektiği ve sosyal medyada paylaştığı "Metrobüste Allah diyen papağan", "İstanbul'un Paşa'sı" videolarıyla tanınan Cihan, 5 yıldır beslediği papağanının evladı gibi olduğunu söyledi.

Bir an olsun yanından ayırmıyordu

Paşa'yı, film setlerine giderken, caddede dolaşırken, hatta metrobüsle seyahat ederken yanından ayırmadığını aktaran Cihan, birlikte seyahate gittikleri papağanıyla 13 gün Azerbaycan'da kaldıktan sonra Gürcistan'a geçtiklerini, oradan Türkiye'ye dönerken papağanına el konulduğunu anlattı.

Cihan, ayağında kuşun kimliği sayılan bileziği, faturası, sağlık raporu ve CİTES belgesi (Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme) bulunan papağanıyla Türkiye'den çıkarken hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade etti.

CİTES belgesinin süresi dolduğu gerekçesiyle Paşa'ya el konulduğunu dile getiren Cihan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dönüşte Azerbaycan'ı geçtim. Gürcistan'a geldiğimde böyle bir sıkıntıyla karşılaştım. CİTES belgem, sağlık raporları ve faturaları da vardı. CİTES belgesi yenilenmemiş diye papağanıma el konuldu. Ben papağanımsız yaşayamam. Normalde belgelerim vardı ama CİTES belgesini yenilemeyi unutmuşum. Yetkililerden yardım istiyorum. Allah rızası için papağanıma tekrar kavuşayım."

Beni görmeyince strese girer

Nazım Cihan, Paşa'nın fotoğraflarıyla hasret gideriyor.

Cihan, yurt dışına giderken herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını, herkesin papağanıyla fotoğraf çektirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dönüşte ben de şaşırdım. Tekrar dönmek istedim, izin vermediler. Yetkililerden yardım istiyorum. CİTES vizesini yenilemem lazım. Vize tarihi 2019 olması lazımmış, ben bunu bilmiyordum. Vizeyi yenilersem Gürcistan'a gidip papağanımı alacağım. Şu an papağanım karantinada, oradan hayvanat bahçesine verecekler onu. O hayvanat bahçesine ait değil, evcil bir hayvan. Sahibini görmeyince, beni görmeyince strese girer. Görmezse bensiz duramaz, öyle bir şey var aramızda. Beni göremese sesimi duysa sesimden tanıyor, ismimi çağırıyor, öyle bağlı bana. 5 yıldır benimle beraber Paşa. Yetkililerden yardım istiyorum."

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