Hayat Güreş izlemeye servetle gitti
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Güreş izlemeye servetle gitti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen deve güreşlerine ilgi yoğun oldu. Güreşlere 300 bin Türk lirası değerindeki altın takılarla katılan 'Hanımağa' Zekiye Çelebi, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Haber Merkezi DHA
Hanımağa Zekiye Çelebi
Hanımağa Zekiye Çelebi

Nazilli Belediyesi'nin katkılarıyla, Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan Sümer Deve Güreşi Arenası'nda 10'uncu Deve Güreşleri Festivali gerçekleştirildi.

Güreşlere, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinden 154 pehlivan deve katıldı. Girişlerin ücretsiz olduğu festivale, halkın ilgisi yoğun oldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi yer kapmak için alana akın etti. Çalınan davul ve zurnalar eşliğinde keyifli zaman geçiren yaklaşık 10 bin kişi, güreşlerin başlamasıyla mücadeleleri izledi.

Develerden çok dikkat çekti

Şampiyon develerin dışında, güreşlere 300 bin TL değerinde altınla gelen Hanımağa Zekiye Çelebi de tüm dikkatleri üzerine çekti. Artık bu uygulama kalksa da eskiden deve güreşlerinde ağalık yaptığı için 'Hanımağa' olarak bilinen Zekiye Çelebi, altın takıları üzerinde taşımaktan korkmadığını ifade ederek,

Bakın benim şu anda üzerimde 300 bin TL değerinde altın var. Bizler Osmanlı torunlarıyız. Bizler Allah'tan başka hiç kimseden korkmayız. Benim, ülkemizdeki deve güreşlerinde 15 ağalığım var. Ben Ege, Marmara ve Ege bölgelerinde düzenlenen tüm deve güreşlerine giderek katılmaya çalışıyorum.

Çünkü gençlerimize bu güzelliği, geleneklerimizi göreneklerimizi göstermemiz ve kendilerini her konu da bilgilendirmemiz gerekiyor. Ülkemizde yaşatılan bu Yörük kültürü ve gelenekleri dünyanın hiçbir yerinde yok" dedi.

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