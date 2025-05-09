Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Güvenlik görevlisi ile tilkinin dostluğu yürek ısındırıyor

Güvenlik görevlisi ile tilkinin dostluğu yürek ısındırıyor

09:289/05/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde özel güvenlik görevlisi yanına gelen tilkiyi kendi eliyle besliyor.

Tufanbeyli'de özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali Karan'ın tilki ile kurduğu dostluk yüz güldürüyor. Karan ile tilkinin dostluğu, bir kış gecesi tilkinin Karan'ın çalıştığı yere gelmesi ve ona yemek vermesiyle başladı. Karan sürekli aynı noktaya yemek koyarken tilki de sürekli oraya gelip yemeği yedi. Bir süre sonra Karan tilkiyi kendi eliyle beslemeye başladı. Sevildiğini fark eden tilki Karan ile güzel bir dostluk kurdu.



"Aramızda güzel bir bağ oluştu"

Karan, "Bir soğuk kış gecesi tilki ile karşılaştım. Soğuktu, üşümüştü, bir noktaya yemek bıraktım yedi. Sonra ikinci gün geri geldi. Yine yemek verdim. Daha sonra aynı yere ben sürekli yemek koymaya başladım o da gelmeye başladı. Aramızda güzel bir bağ oluştu. Ben onu seviyorum o da beni seviyor. Hiç görmesem de seslendiğimde yanıma geliyor. Elimle karnını doyuruyorum geri gidiyor" diye konuştu.



#Güvenlik
#Tilki
#Dostluk
#Hayvan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nükleer silaha sahip olan ülkeler hangileri? Türkiye'nin nükleer silahı var mı?