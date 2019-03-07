Hayat Güzel günlerin başlangıcı
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Güzel günlerin başlangıcı

Rahmeti ve bereketi bol üç ayların habercisi olan Regaip Kandili, bugün idrak edilecek. Kandil dolayısıyla Türkiye’nin merkez camilerinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Regaip Kandili, güzel bir hayat adına, yeni bir başlangıç yapmak için önemli bir fırsattır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol üç ayların habercisi Regaip Kandili, bugün idrak edilecek. Ankara'da Beştepe Millet, Diyarbakır'da Kurşunlu, Giresun'da Sarayburnu, Bursa'da Ulu, Konya'da Hacı Veyiszade ve Kapu ile İstanbul'da Fatih ve Eyüp Sultan camilerindeki özel programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kandil dolayısıyla yayımladığı mesajında, “üç aylar” olarak bilinen rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girildiğini belirtti. Erbaş, “Mübarek gün ve geceler, yaratılış gayemizi kendimize, Rabbimiz’e, çevremize ve bütün mahlukata karşı sorumluluklarımızı muhasebe etmek ve daha güzel bir hayat adına yeni bir başlangıç yapmak için önemli fırsatlardır” dedi.

ERBAŞ’TAN MESAJ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Rifat Oral, İbn Ömer’in rivayeti ve İmam Şafii’nin aktardığına göre, Recep ayının ilk gecesi, cuma geceleri, şaban ayının 15’inci ile Ramazan ve Kurban bayramlarının gecelerinde yapılan duaların geri çevrilmeyeceğini belirtti.

"EĞİTİM KAMPI" GİBİ

  • Oral, şunları kaydetti: "Zaman zaman insanlardan duyarız, kendilerinden şikayet ederler, 'Bir türlü tam namaz kılamıyorum, günahlardan uzaklaşamıyorum' diye. Regaip Kandili ile yeniden hayatımızda aydınlık bir zaman oluşsun diye işte bu gece bir fırsat. Regaip Kandili, güzel günlerin başlangıcı olması açısından bizim için çok önemli. Üç aylar yeryüzünün cennet gibi olabilmesi için bir fırsat. Sanki bu üç aylar Müslümanlar için bir eğitim kampı”

RUHİ PERHİZE GİRELİM

Müslümanların bu aylarda tövbe ve istiğfar etmesi, 5 vakit namazını cemaatle kılmaya özen göstermesi gerektiğine işaret eden Oral, şu tavsiyelerde bulundu: "Bu aylarda düzenli Kur'an-ı Kerim okumalı. Yapabilen kardeşlerimiz Recep ve Şaban ayında oruç tutsunlar. Haramdan uzak duralım. Bu üç ayda ruhi bir perhiz ve eğitime girelim."

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