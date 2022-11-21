​Güzel insanlar bu sergide buluştu.

Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi “Bir Avuç Güzel İnsan” kapılarını sanatseverlere açtı. Sergi, Ara Güler’in erken yaşlarda fotoğraflamaya başladığı Türkiye ve dünyanın önde gelen edebi figürlerine ait portreleri içeriyor. Sergide, Nazım Hikmet’in bugüne dek sergilenmemiş portreleri,

Ara Güler’in edebiyatçı dostlarıyla yıllar içindeki mektuplaşmaları gibi pek çok belge ile onlardan gelen ve evinin duvarlarını süsleyen sanat eserleri de yer alıyor. Sanatçının Nazım Hikmet Oratoryosu ve Yaşar Kemal’in yanı sıra Can Yücel ve Cemal Süreya’nın bestelenmiş şiirlerinden oluşan müzik seçkisine de QR kodla ulaşılabilir. Sergi, 6 ay boyunca Yapı Kredi Bomontiada’da ziyaret edilebilecek.