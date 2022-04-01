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AKTÜEL

GZT’den Ramazan’da iyilik hareketi: ‘İyilik yap, GZT’ye at’

Dijital medya markası GZT, Ramazan ayının ‘iyilikle’ geçmesi için kendi ekibiyle takipçilerini bir araya getirecek ‘İyilik yap, GZT’ye at!’ projesini resmen hayata geçiriyor. Proje kapsamında GZT takipçileri, belirlenen iyilik listesinden seçtikleri iyilikleri yaparak en yüksek puana ulaşmaya çalışacak. GZT, etkinliğe katılanlar ve derece elde edenler için fidan bağışında bulunacak.

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GZT’den Ramazan’da iyilik hareketi: ‘İyilik yap, GZT’ye at’
GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen medya platformlarından GZT, belli periyotlarla gerçekleştirdiği yenilikçi etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. GZT, Ramazan boyunca ‘İyilik yap, GZT’ye at’ temalı etkinliğiyle hem ekibini hem de tüm platformlardan takipçilerini iyilik yapmaya teşvik edecek.

30 iyilik takipçilerle buluşturulacak

Ramazan’ın iyilikle olan ilişkisini merkeze koyarak geliştirilen projede; özel bir çizelge halinde belirlenen 30 farklı iyilik liste halinde takipçilerle buluşturulacak. Her bir takipçi; bu iyiliklerin tamamını yaparak 200 puana ulaşmaya çalışacak. Etkinliğe katılım formunu dolduran herkes için GZT, birer fidan dikecek. ‘İyilik yap, GZT’ye at’ etkinliğinde yaptıkları iyiliklerle 100 puan kazanan her katılımcı için ekstra iki fidan daha dikilecek. Tam puan alan takipçiler ise kendi adlarıyla doğaya üçer fidan bağışlamış olacak. Etkinlik, GZT’nin tüm platformlarından Ramazan boyunca yapılacak paylaşımlarla çok sayıda kişiye ulaştırılacak.


GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer, ‘İyilik yap, GZT’ye at’ projesi hakkında şunları söyledi: Sosyal medyada can sıkan ve izleyeni karamsarlığa çeken görüntülere siz de sıkça denk geliyorsunuzdur. GZT olarak Ramazan süresince bu karanlığı biraz da olsa kırabilmek adına yepyeni bir projeyle karşınızdayız. GZT’nin en çok önemsediği konulardan biri de projelerimizi siz değerli takipçilerimizle birlikte hayata geçirebilmek. ‘İyilik yap GZT’ye at’ da bunlardan biri. Ramazan ayı boyunca bu listedeki maddeleri yapabilmek hepimize daha iyi hissettirecek. Ümit edelim ki GZT’nin bu iyilik hareketi 30 gün boyunca halka yayılmakla kalmasın, Ramazan sonrasında da devam etsin. İyiliğin paylaştıkça çoğalacağına inanan bir ekip olarak, bu kutlu ayın huzuruyla güçlenecek projemizin hayırlara vesile olması dileğiyle.

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