Hac kayıtları 27 Eylül'e uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 27 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi. Erbaş, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine uzatılan 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, 27 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceğini kaydetti. Diyanet, Kovid salgını ve 6 Şubat 2023 depremlerinde oluşan adres değişiklikleri nedeniyle bu yıl hac kayıtlarını otomatik olarak yenilememe kararı almıştı. Bu kapsamda daha önce hac kaydı olan vatandaşların otomatik kaydının gerçekleşmeyeceğine, her bir hacı adayının bizzat e-Devlet üzerinden kayıt yenileme işlemlerini yapması gerektiğine dikkat çekildi. İlk defa hacca başvuran kişilerin, anlaşmalı bankalara ön kayıt ücreti olarak 750 lira yatırdıktan sonra e-Devlet portalına girerek oradan kayıtlamalarını tamamlamaları gerekiyor.