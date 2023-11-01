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Hac kuraları çekiliyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, milyonlarca Müslüman'ın hasretle beklediği 2024 hac kurasının yarın çekileceğini bildirdi. Kura sonuçları yarın saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenilebilecek.

04:00 - 1/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:02 - 1/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Hac kurasının 2 Kasım Perşembe günü çekileceğini bildirdi. Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb’imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin.” ifadelerini kullandı. Adaylar, Hac kura sonuçlarını aynı gün saat 21.00’den itibaren e-Devlet’ten öğrenebilecek.



#Hac Kurası
#Ali Erbaş
#Diyanet işleri Başkanlığı
29 dakika önce
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