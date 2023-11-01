Hac kuraları çekiliyor

Bu yıl ilk kayıt yaptıran hacı adaylarının ön kayıt başvuruları 15 Ekim'de sona erdi. Daha önceki yıllarda kayıt yaptıran adaylar otomatik olarak kuraya dahil edilecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac kurası için beklenen müjdeyi verdi. 2024 Hac kurasının 2 Kasım Perşembe günü çekileceğini bildirdi. Peki, hac kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilecek? İşte ayrıntılar...