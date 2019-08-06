Hayat Hac parasını çöpten çıkardı
AKTÜEL

​Hac parasını çöpten çıkardı

Hac parasını çöpten çıkardı

Endonezyalı Siti Maryani, 1993'ten bu yana çöpten topladığı geri dönüşüm malzemelerini satarak hacca gitti.

Haber Merkezi AA
​Endonezyalı Siti Maryani, çok istediği hayaline kendi alın teriyle kavuştu.
​Endonezyalı Siti Maryani, çok istediği hayaline kendi alın teriyle kavuştu.

Endonezyalı Siti Maryani, 1993'ten bu yana çöpten topladığı geri dönüşüm malzemelerini satarak hacca gitti. Dört çocuğu olan ve eşini yıllar önce kaybeden 64 yaşındaki kadın, her sabah güneş doğmadan çöpten topladığı geri dönüşüm malzemelerini satarak para biriktirdi. Maryani, bu sene 231 bin kontenjanlık Endonezyalı hacı kafilesine dahil olarak hayalini gerçekleştirmiş oldu. Maryani'yi hac yolculuğuna yakınları uğurladı.

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