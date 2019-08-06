​Hac parasını çöpten çıkardı

Ekonomi

Faizlerde bu daha başlangıç

Merkez Bankası’nın faiz kararına atıfta bulunan TKBB Genel Sekreteri Osman Akyüz, söz konusu indirimin piyasada uzun vadede canlılık sağlayacağına işaret etti. Faiz artışlarından olumsuz etkilendiklerini söyleyen Akyüz, “Faiz indiriminde daha gidilecek çok yol var. Daha yolun başında. Sene sonuna kadar beklenti zaten eğer enflasyondaki bu inişler devam ederse, faiz indirimleri de gelecek” dedi.