Hac ve Umre ambargosu yok

Şahin, son günlerde başta sosyal medya olmak üzere bazı basın-yayın organlarında “Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye 3 yıl boyunca hac ambargosu uygulayacağı” iddiasının yer aldığını belirterek, bunu maksatlı gördüklerini kaydetti.

Öncelikle, 14 Ekim’de Twitter hesabı üzerinden ortaya atılan “Suudi Arabistan’ın Türkiye’den hacı adaylarını 2020-2022 arası 3 yıllık süreçte kabul etmeyeceğine” dair asılsız iddianın bir gün dolaşıma sokulduktan sonra ertesi gün silindiğini belirten Şahin, şöyle devam etti: “Türkiye’den 3 yıl boyunca hacı adayı kabul edilmeyeceği yönünde Suudi Arabistan yönetiminin yaptığı herhangi bir açıklama yoktur. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’nın internet sitesinden de konu ile ilgili bir açıklama bulunmamaktadır. Suudi yönetiminin de resmi bir açıklaması mevcut değildir. Gerek derneğimiz gerekse ilgili kurumların yapacağı açıklamalara önem verilmeli.”