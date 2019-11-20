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Hacettepe Üniversitesi sağlık alanında dünyanın en iyileri arasında!

Hacettepe Üniversitesi sağlık alanında dünyanın en iyileri arasında

Hacettepe Üniversitesi, uluslararası derecelendirme kuruluşu "THE" tarafından açıklanan tıp ve sağlık alanındaki sıralamada dünya üniversiteleri arasında 251-300 bandında yer aldı. Rektör Prof. Dr. Haluk Özen, "Üniversitemiz, bu yükselişine ve araştırma alanında yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam edecek" dedi.

Haber Merkezi AA
Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, üniversitelerinin uluslararası derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan “tıp ve sağlık" alanındaki sıralamada dünya üniversiteleri arasında 251-300 bandında yer aldığını bildirdi.

Prof. Dr. Özen, yaptığı açıklamada, THE üniversite sıralama sisteminin alan sıralamalarını açıkladığını belirtti.

Hedeflerine ulaşma konusunda önemli ilerleme kaydettiler

"Tıp ve sağlık" alan sıralamasında yer alan toplam 775 üniversite içerisinde Türkiye'den ilk 300'de bir, ilk 500'de üç, toplamda 22 üniversitenin listeye girmeye hak kazandığını kaydeden Özen, bunlardan 16'sının devlet, 6'sının ise vakıf üniversitesi olduğunu söyledi.

Hacettepe Üniversitesinin bu alanda dünyada 251-300 bandında yer alarak büyük başarı gösterdiğini belirten Özen, Hacettepe'nin YÖK'ün açıkladığı bir araştırma üniversitesi olarak hedeflerine ulaşma konusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

'Yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam edecek'

Özen, üniversitenin öğretim üyelerinin, nitelikli bilimsel yayın sayısı ve atıf puanları konusunda önemli başarılar elde ettiğine işaret ederek, öğretim üyesi başına düşen proje sayısında son iki yılda iki katından fazla artış yaşandığını ifade etti.

Doktoralı mezun sayısının artması hedefi doğrultusunda da önemli çalışmalar yürüttüklerini bildiren Özen, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Üniversitemizin sağlık alanında THE gibi önemli bir sıralama kuruluşunun 251-300 bandında yer alması bizleri son derece mutlu etti. Üniversitemiz, araştırma alanında yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir."

THE "tıp ve sağlık" alan sıralamasına göre, 401-500 bandında ise İstanbul Üniversitesi ve Koç Üniversitesi yer aldı.

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