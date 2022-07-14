Hacılar dönüş yolunda

James Bond teklifi gelen Cüneyt Arkın: O Amerikan Emperyalizm’inin temsilcisi ben Battal Gazi’de bir halk kahramanıyım



Usta Sanatçı Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle hayatını kaybetti. Katıldığı bir programda James Bond teklifi geldiğini söyleyen Arkın, “James Bond, Amerikan Emperyalizm'inin temsilcisidir. Ben Malkaçoğlu'nda, Battal Gazi'de bir halk kahramanıyım!” dedi.



