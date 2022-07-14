Hayat Hacılar dönüş yolunda
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Hacılar dönüş yolunda

Kutsal topraklardaki hac görevini tamamlayan hacılar, bugünden itibaren Türkiye'ye dönmeye başladı.

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Haber Merkezi AA
Hacılar dönüş yolunda
Kabe-i Muazzama

Hac farizasını yerine getiren Türk hacıların, Türkiye'ye dönüşleri bugün başladı.

Türkiye'den Medine'ye gelen ve daha sonra geçtikleri Mekke'de hac görevlerini tamamlayarak hacı olan Müslümanlar, kutsal topraklara veda ederken, hac yolculuğuna Mekke'den başlayan hacıların da ikinci durak Medine'ye intikalleri sürüyor.

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