Hacılara duygusal karşılama

Kafiledeki hacılardan Emin Özlü, sözün bittiği yeri yaşadıklarını anlatarak, "Orayı bırakıp gelmek çok zordu. Allah, herkese nasip etsin" dedi. Hac kafilesinde anne ve babasını karşılayan Yakup Kılıç ise "Çok mutluyum. Anne ve babam kutsal topraklardan döndüğü için çok heyecanlıyım. Allah, herkese nasip etsin. Özlemle beklediğim anne ve babamın geldiklerinde ayaklarına kapandım" ifadelerini kullandı.

İstanbul'a gelen ilk hacı kafilesini taşıyan ve Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinden kalkan Suudi Arabistan Hava Yolları'na ait uçak da İstanbul Havalimanı'na saat 13.30'da indi. Hacılar, pasaport kontrolünün ardından bagajlarını alarak terminalden çıkış yaptı. Dış Hatlar Geliş Terminali'nden çıkış yapan hacılar, aileleri ve yakınlarıyla kucaklaştı. Karşılaşmada duygusal anlar yaşandı. Hacılardan Mustafa Kayıkçıoğlu, hac ibadetini sorunsuz bir şekilde eda ettiklerini belirterek, "Takdir etmek lazım. Kutsal topraklarda Suudi Arabistan yönetimi çok ciddi tedbirler almış. Hiçbir izdiham yaşamadık, tehlikeli bir şey görmedik. Huzur içinde ibadetimizi yaptık. Oradaki insanlar polisiyle, yetkilisiyle, Diyanet'in organizasyonu her yönüyle yardımcı oldu. Diyanet'in Arafat'taki duası mükemmeldi" dedi. Kayıkçıoğlu, "İnşallah herkese nasip olur. O kutsal beldeleri görmek, vahyin indiği toprakları anlamak ve hissetmek lazım. Taş, toprak, Kabe birçok mesaj veriyor. Dini tekrar vahyin geldiği yerde öğrenmek isteyen, dirilmek ve tövbe etmek isteyen mutlaka gitsin derim" ifadelerini kullandı. Zarif Aydın da kutsal topraklardaki manevi atmosferin kendilerini çok duygulandırdığını dile getirdi. İmkanı olanların hacca gitmesini tavsiye eden Aydın, "Oralardan geri dönesimiz gelmiyor. Mekke'de, Medine'de bir sıkıntı yaşamadık" diye konuştu.