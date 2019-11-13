Hayat Hacivat ile Karagöz yollara düştü Cerablus, Çobanbey, El Bab ve Azezli çocuklar artık gülüyor
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Hacivat ile Karagöz yollara düştü: Cerablus, Çobanbey, El Bab ve Azezli çocuklar artık gülüyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), "Suriye Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları" kapsamında Cerablus, Çobanbey, El Bab ve Azez’de 4 gün sürecek bir programı hayata geçiriyor. 11 Kasım’da Cerablus’ta, 12 Kasım’da da Çobanbey’de özellikle yetim çocuklarla buluşan etkinlik TIR'ı ile savaş sonrası travmanın etkisi azaltılmaya çalışıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
YTB'nin düzenlediği &quot;Suriye Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları&quot; büyük bir katılım ile gerçekleşiyor.
YTB'nin düzenlediği "Suriye Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları" büyük bir katılım ile gerçekleşiyor.

Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatlarıyla güven ortamının sağlandığı bölgelerde Türkiye, sosyal hayatın normalleşmesi ve toplumsal huzurun arttırılmasına yönelik faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) da buna katkı sağlamak için "Suriye Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları" kapsamında Cerablus, Çobanbey, El Bab ve Azez’de 4 gün sürecek bir programı hayata geçirdi.

Suriye Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları kapsamında çocuklar doyasıya eğlendi.

Çocuklara yönelik içerikler

Büyük bir etkinlik TIR'ı içerisinde Hacivat ve Karagöz’den Rafadan Tayfa’ya, müzik dinletilerinden yarışmalı oyunlara kadar çocuklara yönelik içerikler barındıran program ilk olarak 11 Kasım’da Cerablus’ta, 12 Kasım’da da Çobanbey’de gerçekleştirildi.

Suriye Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları kapsamında yetimler başta olmak üzere çeşitli yaş grupları birlikte vakit geçirdi.

Özellikle yetim çocuklara yönelik

Programa özellikle yetimhanelerde kalan çocukların katılımı desteklenirken programla bölgede yaşayan tüm çocukların ve genç kuşakların ortak kültürel değerlere aşinalığının arttırılması; savaş sonrası travmanın küçük yaş grupları nezdinde azaltılması amaçlanıyor.

Suriye Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları etkinlik alanı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile iyilik TIR'ı ile buluşan çocukların sevincini gözler önüne serdi.

Eren'in yapmış olduğu paylaşım

Öte yandan Ankara'dan Cerablus'a hareket eden TIR da şu şeklide görüntülendi:

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