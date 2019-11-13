Hacivat ile Karagöz yollara düştü: Cerablus, Çobanbey, El Bab ve Azezli çocuklar artık gülüyor

Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatlarıyla güven ortamının sağlandığı bölgelerde Türkiye, sosyal hayatın normalleşmesi ve toplumsal huzurun arttırılmasına yönelik faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) da buna katkı sağlamak için "Suriye Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları" kapsamında Cerablus, Çobanbey, El Bab ve Azez’de 4 gün sürecek bir programı hayata geçirdi.
Çocuklara yönelik içerikler
Büyük bir etkinlik TIR'ı içerisinde Hacivat ve Karagöz’den Rafadan Tayfa’ya, müzik dinletilerinden yarışmalı oyunlara kadar çocuklara yönelik içerikler barındıran program ilk olarak 11 Kasım’da Cerablus’ta, 12 Kasım’da da Çobanbey’de gerçekleştirildi.
Özellikle yetim çocuklara yönelik
Programa özellikle yetimhanelerde kalan çocukların katılımı desteklenirken programla bölgede yaşayan tüm çocukların ve genç kuşakların ortak kültürel değerlere aşinalığının arttırılması; savaş sonrası travmanın küçük yaş grupları nezdinde azaltılması amaçlanıyor.
YTB Başkanı Abdullah Eren, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile iyilik TIR'ı ile buluşan çocukların sevincini gözler önüne serdi.
Öte yandan Ankara'dan Cerablus'a hareket eden TIR da şu şeklide görüntülendi:
İyilik yükümüzü yüklendik, Yüzleri güldürmek için çıktık yollara🚛İlk durak #Cerablus4 gün boyunca Suriye'de çocuklarımızın gülen yüzü olmaya geliyoruz... pic.twitter.com/BYBowHeRk7
— YTB (@yurtdisiturkler) November 11, 2019