Hayat Hafıza-i Beşerde son günler
KÜLTÜR SANAT

Hafıza-i Beşer’de son günler

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün elyazması koleksiyonundan seçkiyle oluşturulan “Hafıza-i Beşer” sergisi 28 Mayıs’ta sona eriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafıza-i Beşer’de son günler
Hafıza-i Beşer” sergisi

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün elyazması koleksiyonundan seçkiyle oluşturulan “Hafıza-i Beşer” sergisi 28 Mayıs’ta sona eriyor. Sergi, Osmanlı elyazması kültürünü yeniden gündeme taşırken, ziyaretçileri metinler, objeler ve zamanlar arasında yolculuğa çıkarıyor. Matbaanın yaygınlaşmasıyla yavaş yavaş etkisini kaybeden Osmanlı elyazması kültürüne mercek tutan sergi, bu çok katmanlı kültürel mirasın dinamiklerini farklı başlıklar altında tartışmaya açıyor. Hafıza-i Beşer, Suna ve İnan Kıraç Vakfı’na bağlı enstitünün giriş katındaki galeride 28 Mayıs’a kadar her gün 10.00 – 19.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

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HAYAT
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