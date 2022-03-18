Hafıza'nın 16'ncı bölümü yayında: Çanakkale Savaşı'ndan Çanakkale Köprüsü'ne

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Sanat Tarihçisi - Arkeolog İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni bölümünde, 'Çanakkale Savaşı'ndan Çanakkale Köprüsü'ne' konusunu masaya yatırdı.
Programın 16'ncı bölümünü izlemek için:
Serinin "Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı" konulu ilk yayınını izlemek için tıklayınız...
Serinin "Türk Devlet Teşkilatı" konulu ikinci bölümünü izlemek için tıklayınız...
Serinin "Küresel düzen ve paranın sahipleri" konulu üçüncü bölümünü izlemek için tıklayınız...
Serinin "Ekonomik saldırıların savuşturulması" konulu dördüncü bölümünü izlemek için tıklayınız...
Serinin "Türkiye'nin 98 yıllık kalkınma mücadelesi" konulu beşinci bölümünü izlemek için tıklayınız...
Serinin "Türkiye'nin 2022 manifestosunda neler olacak?" konulu altıncı bölümünü izlemek için tıklayınız...
Serinin "Rusya'nın Kazakistan'da ne işi var?" konulu yedinci bölümünü izlemek için tıklayınız...
Serinin "Küresel sistem çökerse ne olur?" konulu sekizinci bölümünü izlemek için tıklayınız...
Serinin "Küresel sömürünün frankofon ayağı" konulu dokuzuncu bölümünü izlemek için tıklayınız...
Serinin "Vahşet Medeniyetinin Avrupa Ayağı" konulu onuncu bölümünü izlemek için tıklayınız....
Serinin "Rusya-Ukrayna krizi" konulu 11. bölümünü izlemek için tıklayınız....
Serinin "Ukrayna'yı aslında 'kim' işgal edecek?" konulu 12'nci yayınını izlemek için tıklayınız...
Serinin "NATO Ukrayna'yı yalnız mı bırakacak?" konulu 13'üncü bölümünü izlemek için tıklayınız...
Serinin "Ukrayna Savaşı Türkiye'yi nasıl etkileyecek?" konulu 14'üncü bölümü için tıklayınız...
Serinin "Türk Devletleri bu krizi fırsata çevirebilir mi?" konulu 15'inci bölümü için tıklayınız...