Hafıza'nın 25'inci bölümü yayında: Nadir toprak elementleri neden önemli?

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Sanat Tarihçisi - Arkeolog İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni bölümünde, 'Nadir toprak elementleri neden önemli?' konusunu masaya yatırdı.
Programın 25'inci bölümünü izlemek için:
Serinin "Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı" konulu ilk yayınını izlemek için tıklayınız...
Serinin "Türk Devlet Teşkilatı" konulu ikinci bölümünü izlemek için tıklayınız...
Serinin "Küresel düzen ve paranın sahipleri" konulu üçüncü bölümünü izlemek için tıklayınız...