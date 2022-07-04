Hayat Hafızanın 26ncı bölümü yayında Özbekistanda neler oluyor?
AKTÜEL

Hafıza'nın 26'ncı bölümü yayında: Özbekistan'da neler oluyor?

Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Hafıza'nın 26'ncı bölümünde, Ersin Çelik, İbrahim Ufuk Kaynak ve Nazgul Kenzhetay, 'Özbekistan'da neler oluyor?' konusunu masaya yatırıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafızanın 26ncı bölümü yayında: Özbekistanda neler oluyor?
​Hafıza'nın 26'ncı bölümü yayında: Özbekistan'da neler oluyor?

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Sanat Tarihçisi - Arkeolog İbrahim Ufuk Kaynak ve GZT Editörü Nazgul Kenzhetay, Hafıza'nın yeni bölümünde, 'Özbekistan'da neler oluyor?' konusunu masaya yatırıyor.

Programın 26'ncı bölümünü izlemek için:


İbrahim Ufuk Kaynak İsveç'in PKK'ya nasıl teslim olduğunu anlattı: Örgüte ilk karşı çıkan ülkeydi bu güç İsveç'in kendi gücü değil
OYNAT 01:47
İbrahim Ufuk Kaynak İsveç'in PKK'ya nasıl teslim olduğunu anlattı: Örgüte ilk karşı çıkan ülkeydi bu güç İsveç'in kendi gücü değil
İsveç'in başkenti Stockholm'ün sembol noktalarında terör örgütünün paçavraları sergilendi. Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'da konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde değerlendirmelerde bulunan Sanat Tarihçisi İbrahim Ufuk Kaynak, İsveç'in PKK'ya teslim oluş sürecini, 'İsveç, PKK'ya karşı çıkan ilk ülkeydi. İsveç Başbakan'ı Olof Palme, PKK tarafından başkentin ortasında öldürüldü. Bu güç İsveç'in kendi gücü değil.' diyerek anlatmıştı.

İbrahim Ufuk Kaynak İBB'nin vaadini hatırlattı: Deyin ki
OYNAT 00:48
İbrahim Ufuk Kaynak İBB'nin vaadini hatırlattı: Deyin ki "bize böyle bir sözün vardı niye unuttunuz?"
Hafıza'nın 4'üncü bölümü dün akşam yayınlandı. Ersin Çelik'in sorularını yanıtlayan Sanat Tarihçisi İbrahim Ufuk Kaynak, sıra dışı yorumlarıyla Yeni Şafak YouTube ve Yeni Şafak Facebook kanallarından izleyenlerle buluştu. Kaynak, İBB'nin seçim vaatlerinden birini hatırlatarak, '3'üncü yıla giriyoruz. Muhtaç olan ailelere söylüyorum, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin verdiği sözü hatırlatın kendisine.

'Her muhtaç aileye 6 bin lira ile 13 bin lira arasında para vereceğim' dedi. Sorun, hatırlatın ve kendisine. Sordular, dediler ki 'olur mu?' Başkan da, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yüzde 3'ü' dedi. Gidin ne olur isteyin. Deyin ki 'bize böyle bir sözün vardı. Niye unuttunuz?' diye konuştu.

“Öyle bir sistem kurdular ki 1854’te aldığımız borç hiç bitmedi”
OYNAT 05:35
“Öyle bir sistem kurdular ki 1854’te aldığımız borç hiç bitmedi”
Yeni Şafak'ın yeni canlı yayın serisi Hafıza'nın üçüncü bölümünde, Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak, 'küresel düzen ve paranın sahipleri' konusunu masaya yatırdı. Paranın sahiplerinin ellerindeki gücü bırakmamak için her yola başvuracağını ve ilk iş olarak da iktidarı değiştireceğini vurgulayan Sanat Tarihçisi - Arkeolog Kaynak, Osmanlı ile İngiltere arasında imzalanan Baltalimanı Antlaşması'nın önemine vurgu yaptı.

Siyasi ayaklanma tehdidi altında imzalanan antlaşma ile Osmanlı Devleti'nin vergi alamadığını, dışarıya satışı yasak ürünlerin satışına onay vermek zorunda kaldığını ve bu nedenle de ekonominin oldukça zayıfladığını ifade eden Kaynak, “Osmanlı'nın bütçesi bitince İngilizlerden borç almak zorunda kaldı. İngilizler'de de para yok, onlar da paranın sahiplerinden aldı. Şu ana kadar borcumuz bitmedi. Bugün bütün ülkeler aynı tabloda, biz oyunun farkına varıp direniyoruz.” diye konuştu. Kaynak, sözlerinin devamında, borcun zamanla azaldığını fakat yaşanan iç karışıklıklar, dünya savaşı ve devletin yıkılmasıyla yeniden nasıl katlandığını anlattı.

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