Hayat Hafızanın 31inci bölümü yayında Kriz Avrupayı hazırlıksız yakaladıysa sebebi kim?
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Hafıza'nın 31'inci bölümü yayında: Kriz Avrupa'yı hazırlıksız yakaladıysa sebebi kim?

Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Hafıza'nın 31'inci bölümünde, Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak, 'Kriz Avrupa'yı hazırlıksız yakaladıysa sebebi kim?' konusunu masaya yatırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafızanın 31inci bölümü yayında: Kriz Avrupayı hazırlıksız yakaladıysa sebebi kim?
​Hafıza'nın 31'inci bölümü yayında: Kriz Avrupa'yı hazırlıksız yakaladıysa sebebi kim?

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Sanat Tarihçisi - Arkeolog İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni bölümünde, 'Kriz Avrupa'yı hazırlıksız yakaladıysa sebebi kim?' konusunu masaya yatırdı.

Programın 31'inci bölümünü izlemek için:


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