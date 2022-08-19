Hafıza'nın 32'inci bölümü yayında: Osmanlı'nın bitişi İsrail'in kuruluşu

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Sanat Tarihçisi - Arkeolog İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni bölümünde 'Osmanlı'nın bitişi İsrail'in kuruluşu' konusunu masaya yatırdı.Programın 32'inci bölümünü izlemek için: HAYAT Hafıza'nın 31'inci bölümü yayında: Kriz Avrupa'yı hazırlıksız yakaladıysa sebebi kim? HAYAT Hafıza'nın 30'uncu bölümü yayında: Çin ve ABD gerginliği OYNAT 00:26 İstanbul'daki ulaşım çilesi 'Hafıza' programında gündem oldu: Saatler sonra metrobüs alev alev yandı Yeni Şafak'ın Youtube kanalında yayınlanan 'Hafıza' programında metrobüs çilesinden bahsedildikten saatler sonra Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Programın moderatörü Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, 'İstanbul'un İETT'sini yönetemeyen bir zihniyetten bahsediyoruz. İnsanlar artık 'Bindiğim otobüsün kapısı açık mı gideceğim? Yağmur yağarken içeri su mu sızacak? Otobüs hareket halindeyken yanacak mı? tereddüyle otobüse biniyorlar' ifadelerini kullanmıştı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2236338'); PID2.render('pid#comment-count-2236338'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder OYNAT 01:47 İbrahim Ufuk Kaynak İsveç'in PKK'ya nasıl teslim olduğunu anlattı: Örgüte ilk karşı çıkan ülkeydi bu güç İsveç'in kendi gücü değil İsveç'in başkenti Stockholm'ün sembol noktalarında terör örgütünün paçavraları sergilendi. Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'da konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde değerlendirmelerde bulunan Sanat Tarihçisi İbrahim Ufuk Kaynak, İsveç'in PKK'ya teslim oluş sürecini, 'İsveç, PKK'ya karşı çıkan ilk ülkeydi. İsveç Başbakan'ı Olof Palme, PKK tarafından başkentin ortasında öldürüldü. Bu güç İsveç'in kendi gücü değil.' diyerek anlatmıştı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2235828'); PID2.render('pid#comment-count-2235828'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder