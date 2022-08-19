Hayat Hafızanın 32inci bölümü yayında Osmanlının bitişi İsrailin kuruluşu
AKTÜEL

Hafıza'nın 32'inci bölümü yayında: Osmanlı'nın bitişi İsrail'in kuruluşu

Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Hafıza'nın 32'inci bölümünde, Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak, "Osmanlı'nın bitişi İsrail'in kuruluşu" konusunu masaya yatırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafızanın 32inci bölümü yayında: Osmanlının bitişi İsrailin kuruluşu
Hafıza'nın 32'inci bölümü yayında: Osmanlı'nın bitişi İsrail'in kuruluşu

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Sanat Tarihçisi - Arkeolog İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni bölümünde "Osmanlı'nın bitişi İsrail'in kuruluşu" konusunu masaya yatırdı.

Programın 32'inci bölümünü izlemek için:

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İstanbul'daki ulaşım çilesi 'Hafıza' programında gündem oldu: Saatler sonra metrobüs alev alev yandı
Yeni Şafak'ın Youtube kanalında yayınlanan 'Hafıza' programında metrobüs çilesinden bahsedildikten saatler sonra Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Programın moderatörü Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, 'İstanbul'un İETT'sini yönetemeyen bir zihniyetten bahsediyoruz. İnsanlar artık 'Bindiğim otobüsün kapısı açık mı gideceğim? Yağmur yağarken içeri su mu sızacak? Otobüs hareket halindeyken yanacak mı? tereddüyle otobüse biniyorlar' ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Ufuk Kaynak İsveç'in PKK'ya nasıl teslim olduğunu anlattı: Örgüte ilk karşı çıkan ülkeydi bu güç İsveç'in kendi gücü değil
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İsveç'in başkenti Stockholm'ün sembol noktalarında terör örgütünün paçavraları sergilendi. Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'da konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde değerlendirmelerde bulunan Sanat Tarihçisi İbrahim Ufuk Kaynak, İsveç'in PKK'ya teslim oluş sürecini, 'İsveç, PKK'ya karşı çıkan ilk ülkeydi. İsveç Başbakan'ı Olof Palme, PKK tarafından başkentin ortasında öldürüldü. Bu güç İsveç'in kendi gücü değil.' diyerek anlatmıştı.


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