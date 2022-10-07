Hayat Hafızanın 37nci bölümü yayında Türkiye savaşa girerse ne olabilir?
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Hafıza'nın 37'nci bölümü yayında: Türkiye savaşa girerse ne olabilir?

Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Hafıza'nın 37'nci bölümünde, Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak "Türkiye savaşa girerse ne olabilir?" konusunu masaya yatırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafızanın 37nci bölümü yayında: Türkiye savaşa girerse ne olabilir?
​Hafıza'nın 37'nci bölümü yayında: Türkiye savaşa girerse ne olabilir?.

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Sanat Tarihçisi - Arkeolog İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni bölümünde "Türkiye savaşa girerse ne olabilir?" konusunu masaya yatırdı.

Programın 37'nci bölümünü izlemek için:

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İstanbul'daki ulaşım çilesi 'Hafıza' programında gündem oldu: Saatler sonra metrobüs alev alev yandı
OYNAT 00:26
İstanbul'daki ulaşım çilesi 'Hafıza' programında gündem oldu: Saatler sonra metrobüs alev alev yandı
Yeni Şafak'ın Youtube kanalında yayınlanan 'Hafıza' programında metrobüs çilesinden bahsedildikten saatler sonra Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Programın moderatörü Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, 'İstanbul'un İETT'sini yönetemeyen bir zihniyetten bahsediyoruz. İnsanlar artık 'Bindiğim otobüsün kapısı açık mı gideceğim? Yağmur yağarken içeri su mu sızacak? Otobüs hareket halindeyken yanacak mı? tereddüyle otobüse biniyorlar' ifadelerini kullanmıştı.


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