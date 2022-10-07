​Hafıza'nın 37'nci bölümü yayında: Türkiye savaşa girerse ne olabilir?.

Ekonomi

30 ayda 5,3 milyon kişiye iş sağladık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ni tasarlarken durgunluk ve yüksek işsizlik sorunlarıyla tekrar karşılaşmamak için üretim ve istihdamı öncelediklerini söyledi. Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Nebati, “Toplam istihdamımızı salgın dönemine kıyasla 5,3 milyon kişilik artışla 30,6 milyon kişiye çıkardık. Bu istihdam sayısı da rekor anlamına geliyor" dedi.