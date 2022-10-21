Hayat Hafızanın 39uncu bölümü yayında 21 yüzyıl şekilleniyor
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Hafıza'nın 39'uncu bölümü yayında: 21. yüzyıl şekilleniyor

Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Hafıza'nın 39'uncu bölümünde, Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak "21. yüzyıl şekilleniyor" konusunu masaya yatırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafızanın 39uncu bölümü yayında: 21. yüzyıl şekilleniyor
​Hafıza'nın 39'uncu bölümü yayında: 21. yüzyıl şekilleniyor.

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Sanat Tarihçisi - Arkeolog İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni bölümünde "21. yüzyıl şekilleniyor" konusunu masaya yatırdı.

Programın 39'uncu bölümünü izlemek için:

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Hafıza'nın 38'inci bölümü yayında: Gaz merkezi olmak ne demek?

İstanbul'daki ulaşım çilesi 'Hafıza' programında gündem oldu: Saatler sonra metrobüs alev alev yandı
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İstanbul'daki ulaşım çilesi 'Hafıza' programında gündem oldu: Saatler sonra metrobüs alev alev yandı
Yeni Şafak'ın Youtube kanalında yayınlanan 'Hafıza' programında metrobüs çilesinden bahsedildikten saatler sonra Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Programın moderatörü Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, 'İstanbul'un İETT'sini yönetemeyen bir zihniyetten bahsediyoruz. İnsanlar artık 'Bindiğim otobüsün kapısı açık mı gideceğim? Yağmur yağarken içeri su mu sızacak? Otobüs hareket halindeyken yanacak mı? tereddüyle otobüse biniyorlar' ifadelerini kullanmıştı.
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