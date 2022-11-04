Hayat Hafızanın 41inci bölümü yayında 21 yüzyıl bizim
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Hafıza'nın 41'inci bölümü yayında: 21. yüzyıl bizim

Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Hafıza'nın 41'inci bölümünde, Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak "21. yüzyıl bizim" konusunu masaya yatırıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafızanın 41inci bölümü yayında: 21. yüzyıl bizim
​Hafıza'nın 41'inci bölümü yayında.

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Sanat Tarihçisi - Arkeolog İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni bölümünde "21. yüzyıl bizim" konusunu masaya yatırıyor.

Programın 41'inci bölümünü izlemek için:

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