Hafıza'nın 41'inci bölümü yayında: 21. yüzyıl bizim

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Sanat Tarihçisi - Arkeolog İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni bölümünde "21. yüzyıl bizim" konusunu masaya yatırıyor.
Programın 41'inci bölümünü izlemek için:
Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Sanat Tarihçisi - Arkeolog İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni bölümünde "21. yüzyıl bizim" konusunu masaya yatırıyor.
Programın 41'inci bölümünü izlemek için:
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