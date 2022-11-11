Hayat Hafızanın 42nci bölümü yayında Devletlerin kirli parayla beslenmesi
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Hafıza'nın 42'nci bölümü yayında: Devletlerin kirli parayla beslenmesi

Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Hafıza'nın 42'nci bölümünde, Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak "Devletlerin kirli parayla beslenmesi" konusunu masaya yatırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafızanın 42nci bölümü yayında: Devletlerin kirli parayla beslenmesi
​Hafıza'nın 42'nci bölümü yayında.

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Sanat Tarihçisi - Arkeolog İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni bölümünde "Devletlerin kirli parayla beslenmesi" konusunu masaya yatırdı.

Programın 42'nci bölümünü izlemek için:


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