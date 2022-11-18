Hafıza'nın 43'üncü bölümü yayında: Farklı bir bakış açısıyla İran ve Azerbaycan Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Hafıza'nın 43'üncü bölümünde, Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak "Farklı bir bakış açısıyla İran ve Azerbaycan" konusunu masaya yatırıyor.

Abone Ol