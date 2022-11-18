Hayat Hafızanın 43üncü bölümü yayında Farklı bir bakış açısıyla İran ve Azerbaycan
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Hafıza'nın 43'üncü bölümü yayında: Farklı bir bakış açısıyla İran ve Azerbaycan

Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Hafıza'nın 43'üncü bölümünde, Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak "Farklı bir bakış açısıyla İran ve Azerbaycan" konusunu masaya yatırıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafızanın 43üncü bölümü yayında: Farklı bir bakış açısıyla İran ve Azerbaycan
​Hafıza'nın 43'üncü bölümü yayında: Farklı bir bakış açısıyla İran ve Azerbaycan.

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Sanat Tarihçisi - Arkeolog İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni bölümünde "Farklı bir bakış açısıyla İran ve Azerbaycan" konusunu masaya yatırıyor.

Programın 43'üncü bölümünü izlemek için:

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Hafızanın 43üncü bölümü yayında: Farklı bir bakış açısıyla İran ve Azerbaycan

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